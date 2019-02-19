video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن: قواتنا ستغادر العراق حال طلبت الحكومة ذلك

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:52 م
واشنطن: قواتنا ستغادر العراق حال طلبت الحكومة ذلك القوات الأمريكية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوى هود أن تواجد القوات الأمريكية فى العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وإنها ستغادر بغداد فى حال طلبت العراق ذلك.

وأضاف هود- فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن القوات العراقية ليست جاهزة حتى الآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية، موضحا أن عدد القوات يصل إلى نحو 5200 جندى يتم تغييرهم أسبوعيا.

وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية فى العراق بل يتواجد مدربون ومستشارون، مشيرا إلى أن هناك تضليلا إعلاميا متعمدا يدعى وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر الآلاف من القوات فى العراق.

وأشار هود إلى أن جميع هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وأغلب ما نشر من صور تعود لعام 2006.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، فى وقت سابق، عن نيته فى إبقاء قوات بلاده فى العراق، والهدف من ذلك هو مراقبة إيران.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى يرفض تصريحات ترامب عن بقاء قوات أمريكية فى العراق لمراقبة إيران

واشنطن

القوات الامريكيه

العراق

القوات العراقيه

الحكومه العراقيه




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة