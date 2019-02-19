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هيئة تدريب الأطباء: بدء إجراءات الاعتماد الدولى لشهادة "البورد المصرى"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:49 م
هيئة تدريب الأطباء: بدء إجراءات الاعتماد الدولى لشهادة "البورد المصرى" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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بدأت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد الدولى لشهادة البورد المصرى.
 
وقال الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة "الهيئة"، إنه تم تشكيل والاجتماع بلجنة تضم 24 عضوا تم ترشيحهم من اللجان العلمية المتخصصة المفعلة بالهيئة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بـ"الاعتماد الدولي" للبورد، موضحاً أن "اللجنة"، تضم عضوين من كل تخصص.
وأضاف "سليمان"، أنه قد انبثق عنها لجنة مصغرة مسئولة عن متابعة الخطوات الجادة من أجل نيل الاعتماد الدولي، وتطبيقها على كل التخصصات الموجودة بـ"البورد"، سواء الـ12 تخصص الذين تم فتح باب التسجيل فيهم  الآن، أو التخصصات الـ17 المتبقية، والجاري ضمهم وتفعيلهم من قبل "الهيئة" في الفترة المقبلة.
 
وأوضح أن التخصصات ال 12 هى كلا من "الباطنة العامة"، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، وطب الأسرة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة الأطفال، وطب وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الطوارئ".
 
وقال رئيس "التدريب الإلزامي"، إنه سوف يجتمع بعدد من الأطباء المصريين العاملين بدول اوربية ويرغبون في المساهمة بأنشطة "البورد المصري"، بجميع مراحله، سواء بإلقاء محاضرات للأطباء المتدربين، أو المشاركة في الامتحانات، أو تسهيل سفر المتدربين للتدريب بالخارج.
 
من جهتها، قالت الدكتورة داليا عبدالمحسن، الأمين العام للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، إنه جارى حالياً تشكيل اللجان المنوطة بالتخصصات الـ17 الباقية وتمثل باقي الأقسام  الكلينيكة بكليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة ليتم ضمهم لـ"البورد المصري"، وتفعيلهم في دفعات البورد التالية، لتستكمل بذلك "الهيئة" تحضير البرامج الإكلينيكية المختلفة التي توحد معايير التدريب لكل من يمارس مهنة الطب في مصر.
 
يذكر أن  رفع معايير التدريب  وكفاءة الطبيب المصري يعتبر من أهم مقومات تحسين المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية، وهو ما يعمل عليه مجلس إدارة الهيئة حالياً.
 
 

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التدريب الالزامى

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