video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: استقالة مستشار لترودو تفاقم من أزمة سياسية فى كندا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:58 م
نيويورك تايمز: استقالة مستشار لترودو تفاقم من أزمة سياسية فى كندا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مستشارا سياسيا بارزا لرئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قد استقال أمس الاثنين، مما يعمق الأزمة السياسية فى البلاد حول مزاعم محاولة الحكومة التدخل فى قضية جنائية.

 

ففى بيان لإعلان رحيله، ربط جيرالد بوتس وهو صديق مقرب لترودو منذ أيام الجامعة، استقالته بالمزاعم بأنه ورئيس الوزراء وآخرين ضغطوا بشكل غير مناسب على جودى ويلسون رايبولد عندما كانت وزيرة العدل لوقف الملاحقة الجنائية لشركة كندية كبرى فى مجال الهندسة والإنشاءات.

 

وأنكر بوتس مرارا هذه المزاعم فى خطاب استقالته، وقال إن اتهامه بالضغط على القاضية التى شغلت منصب المدعى العام ليس حقيقيا، لكن فى ظل حقيقة وجود هذه الاتهامات، فإنها لا ينبغى أن تستغرق لحظة من العمل الحيوى لرئيس الوزراء ومكتبه والذى يقوم به لكل الكنديين.

 

وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من استقالة القاضية من حكومة ترودو. وكانت قد تم نقلها فى يناير الماضى من منصب وزيرة العدل إلى وزيرة شئون المحاربين، وهى الخطوة الذى اعتبرها كثيرون حطا من شأنها.

 

ورأت نيويورك تايمز، أن استقالة بوتس، وبدلا من أن تهدئ من العاصفة السياسية المتزايدة المحيطة بترودو، فإنها قد زادت من حدتها على ما يبدو.

 

وقال باتريك جوساج، الذى شغل منصب السكرتير الصحفى  لبيير إيلوت ترودو رئيس الوزراء الأسبق ووالد جاستن ترودو، إن هذه الاستقالة تفتح جبهة جديدة، فقد أثارت أسئلة أكثر من الإجابات، فهل لم يكن لرئيس الوزراء بالفعل علاقة بجعل ويلسون رايبولد تشعر بأنها غير مرغوبة، مشيرا إلا أن الاستقالة لا تجيب عن أى شىء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كندا تستلم طائرتين مقاتلتين من أستراليا

وزيرة خارجية كندا : نسعى إلى تعزيز النظام الدولى القائم على القواعد

كندا

اخبار كندا

جاستن ترودو

ازمة سياسية فى كندا

وزيرة العدل الكندية




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة