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نيكى يصعد لأعلى مستوى فى شهرين وسهم سوفت بنك يهبط

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:54 ص
نيكى يصعد لأعلى مستوى فى شهرين وسهم سوفت بنك يهبط مؤشر نيكى - ارشيفية
رويترز
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ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأعلى فى شهرين اليوم الثلاثاء بدعم من انفراجة فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقادت المكاسب الأسهم الدفاعية مع استمرار المستثمرين فى توخى الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.10% ليغلق عند 21302.65 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% إلى 1606.52 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته فى شهرين أيضا.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 3.3%، بعدما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مستثمرين رئيسيين من بينهم صندوق الثروة السيادى السعودى غير راضين عن التقييمات المرتفعة لصندوقها رؤية.

وبصفة عامة، تفتقر الأسواق إلى مؤشرات تسترشد بها فى تحركاتها مع إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الاثنين بسبب عطلة، لكن المعنويات ظلت إيجابية إلى حد كبير مع بحث المستثمرين عن أى دلائل على مدى التقدم فى مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين.

وتبدأ اليوم الثلاثاء فى واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل خلافاتهما التجارية، وفى وقت لاحق من الأسبوع سيشارك مسؤولون على أعلى مستوى فى المحادثات، وفقا لما ذكره البيت الأبيض يوم الاثنين.

وتقدمت الأسهم الدفاعية اليوم الثلاثاء حيث صعدت أسهم سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد وسط اليابان بنسبة 2% و1.6% على الترتيب.

كما ارتفعت أسهم شركات المرافق، حيث زاد سهم تشوبو للطاقة الكهربائية 2.7% وطوكيو للغاز 2.2%.

وتراجعت أسهم الكثير من المصنعين مع استمرار المستثمرين فى توخى الحذر من أن يؤثر التباطؤ فى الصين وغيرها سلبا على إيراداتهم.

ونزل سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.3% بينما هبط سهم باناسونيك 0.7%.


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