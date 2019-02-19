ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه عن مغادرة 933 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50626 من البضائع العامة منها 81 سيارة نقل محملة بـ4024 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89720 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 16316 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1100 طن فوسفات 100 طن صويا و3877 طن ملح و2360 طن يوريا و3400 طن علف .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 388 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1722 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9198 طن حديد و15500 طن قمح و5703 أطنان أرز و43331 طن ذرة و1301 طن فول صب و664 طن خشب زان .