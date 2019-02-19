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مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:55 ص
مقتل 16 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالعريش مقتل ارهابيين - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.
 
بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع "10" منهم .
 
بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش" ، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ، مما أسفر عن مصرع  "6" منهم ، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة .
 
 
 
 

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