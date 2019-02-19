مصرع مدرسة صدمتها سيارة مسرعة على طريق الإسماعيلية - القاهرة

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقيت مدرسة مصرعها صدمتها سيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبورها الطريق أمام المجمع التعليمى على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبو صوير وتم التحفظ على السيارة والسائق.

وتلقى اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد بمصرع مدرسة صدمتها سيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبورها الطريق أمام المجمع التعليمى على طريق الإسماعيلية القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع "ناهد .س .ع" 49 عاما مدرسة مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية أثناء عبورها طريق الإسماعيلية القاهرة أمام المجمع التعليمى نتيجة اصطدامها بسيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص.

وتم التحفظ على السائق والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.