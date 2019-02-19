مصرع شخص إثر اصطدام دراجته البخارية بحاجز خرسانى بالغربية

الغربية – عادل ضرة

لقى شخص مصرعه إثر تصادم دراجته البخارية بحاجز خرسانى بطريق القرشية مركز السنطة نتيجة انحراف الدراجة من يده اثناء قيادته للدراجة مما أدى إلى وفاته فى الحال نتيجة اصابته بنزيف حاد بالمخ تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور مركز السنطة بمصرع إبراهيم على السباعى 30 سنة مقيم قرية القرشية اثر اصطدامه بدراجته البخارية بحاجز خرسانى مما أدى إلى وفاته فى الحال وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.