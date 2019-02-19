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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:43 م
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مصرع شاب وإصابة سائق وسيدة فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:19 م
مصرع شاب وإصابة سائق وسيدة فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الفيوم جثه - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين فى انقلاب سيارة نقل ثقيل اليوم، بمدخل قرية نعيم مركز بنى سويف، على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى. 

 

ونقلت ثلاث سيارات تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وهم "حلم غنام حلمى عبد الفضيل 22 سنة مركز أهناسيا ببنى سويف، جثة هامدة، ومصطفى أشرف مصطفى 19 سنة بباض العرب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحفوظة المحفوظ مرسى، 70سنة، قرية نعيم، اشتباه كسر بالساعد الأيمن".

 

وتبين من تحريات المباحث ومعاينة إدارة المرور أن سائق السيارة حاول تفادى إحدى السيدات أثناء عبورها الطريق ما أدى إلى انقلاب الكابينة الأمامية وإصابة السيدة والسائق ومصرع شاب بجوار السائق استقل السيارة من كوبرى قرية الحمام، على مسافة قليلة من موقع الحادث.

 

 


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