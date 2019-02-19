محافظ دمياط تطيح بمديرى مستشفيات فارسكور وكفر البطيخ بعد زيارة نص الليل

كما تفقدت محافظ دمياط مستشفى فأر المركزى مساء أمس الاثنين وأبدت استياءها من عدم تواجد أطباء النوبتجية بالمستشفى فضلا عن سوء حالة النظافة وتزايد شكاوى المواطنين المترددين على المستشفى.

وقررت محافظ دمياط إعفاء مديرى مستشفتى فارسكور و كفر البطيخ المركزى من منصبهما لعدم قدرتهما على تحقيق الانضباط الإدارى المطلوب مما أدى إلى حدوث قصور واضح فى مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشارت المحافظ إلى أن هذا القرار جاء بناء على جولاتها المستمرة على المستشفيات والتى تبين خلالها عدم تواجد الأطباء فى فترات النوبتجيات و شكاوى المرضى من عدم إتاحة الخدمات الطبية خلال الفترات الليلية مؤكدة أنه سيتم اتخاذ عددا من الخطوات العاجلة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الطلب المقدم من مديرية الصحة بشأن عمل إعلان عن تكليف مديرى ونواب ووكلاء جدد للمستشفيات بنطاق المحافظة.

وأكدت المحافظ إلى أن الهدف من تنفيذ هذا الإعلان تحسين سير العمل وتصويب السلبيات خاصة مع ضعف المهارات الإدارية لدى بعض مديرى المستشفيات والسعى نحو تحقيق أسس النهوض بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أنه سيتم الاختيار وفقا لعدة أسس ومعايير تحددها اللجنة المشكلة للإختيار.