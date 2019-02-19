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محافظ المنيا يحٌيل 46 موظفاً للتحقيق لغيابهم عن العمل بمركز العدوة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:52 ص
محافظ المنيا يحٌيل 46 موظفاً للتحقيق لغيابهم عن العمل بمركز العدوة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
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أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 46 موظفاً بمركز العدوة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتركهم العمل دون إذن وغياب بدون عذر مسبق ، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأثير سلبيا في قوة العمل داخل قطاعاته المختلفة .

وقال إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة ،إن القرار جاء عقب المرور المفاجئ للجنة الانضباط الدورية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي صفانية، حيث تم المرور على المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومكتب تموين صفانية والوحدة البيطرية بالقرية ووحدة الشئون الاجتماعية والمرور، حيث تم رصد غياب لـ 46 موظفاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 وكان محافظ المنيا قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

 

 


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