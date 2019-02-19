محافظ البحيرة: رصف طرق بقيمة 4 ملايين جنيه فى مركز أبو حمص

الأمير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق ومتابعة أعمال مشاريع الخطة الاستثمارية، وتذليل أي عقبات تعوقها والعمل علي سرعة الإنتهاء وصيانة الطرق طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وبناء علي ذلك قامت مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إدارة الصيانة بالمديرية وهندسة طرق المركز، بمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق بطورس محلة كيل مركز أبوحمص .

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بالتنسيق مع مسؤلى الرصف بالمجلس والقسم الهندسي ببطورس، بمتابعة أعمال وضع طبقة السن علي طريق بانون بداية من كوبري أبومجنة علي طريق جسر مصرف محلة كيل امتدادا إلي بانون بمسافة 1.5كم تقريبا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه استعدادا لإجراء أعمال الرصف عليه، ضمن خطة الرصف لعام 2019/2018 ليخدم قري (الشناوي ، بانون 1، 2 ، 3 ، والقري المحيطة) وجاري العمل حاليا.

وقالت المحافظة فى بيان لها إنه تم توسيع طريق جسر مصرف العموم في المسافة من كوبري أبو الغرانيق وحتي كوبري المقارن استعدادا لعملية رصف الجسر.

وفي ذات السياق قام مشروع الرصف الإنتاجي بمتابعة أعمال وضع الطبقة النهائية (الأسفلت) علي طريق جنادي بدمسنا بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويبلغ طول الطريق "1.5 كم"، ويخدم الطريق زمام الوحدة المحلية لدمسنا (جنادي، عزيز بحري، شلبي الجديدة، وخط تقالي والقري المحيطة) ويربطهم بالمدينة.