مادورو يعتزم بناء منظومة أسلحة خاصة بفنزويلا

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صرح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بأن بلاده بحاجة إلى التركيز على بناء منظومة أسلحة خاصة بها.

وقال مادورو - فى اجتماع مع علماء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء "نحتاج إلى نواة صلبة لإنشاء نظام دفاعى خاص بنا، يضمن تطبيق رؤيتنا للدفاع الوطنية، والتى تتضمن مفهوم الحرب التى ينخرط فيها الشعب بأكمله".



وأضاف "لدينا آلاف الصواريخ.. ويجب توحيد العقول والمعرفة والحب والعاطفة حتى تمتلك فنزويلا نظامها الخاص، نظام دفاعى جيد يمكنها من العيش بسلام حتى لا يتعرض لنا أحد، ولن نتعرض لأحد.. ففنزويلا بلد مسالم".



وتشهد فنزويلا خلال الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه فى 23 يناير الماضى رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو، واعتراف بعض الدول به، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.