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لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:38 ص
لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر حادث الدرب الأحمر
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يقدم اليوم السابع لقرائه تغطية كاملة  للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر الذى نتج عن ضربة استباقية للأمن أسفرت عن مقتل الإرهابى الحسن عبد الله بأحد العبوات الناسفة التى كانت بحوزته واستشهاد أمينى شرطة 
 
 
 
 
خبراء المفرقعات يمشطون محيط منطقة الحادث الإرهابى بـ "الدرب الأحمر"
 
"اليوم السابع" ينشر أول صور لموقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر
 
مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية فى محيط الجامع الأزهر
 
انتشار أمنى بمحيط التفجير الإرهابى بمحيط شارع الأزهر
 
فريق من نيابات وسط وغرب القاهرة يستمعون لأقوال المصابين فى حادث الدرب الأحمر
 
الأزهر الشريف يندد بالتفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر
 
النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث الدرب الأحمر
 
ننشر أسماء المصابين فى الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر
 

 


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الدرب الأحمر

الدرب الاحمر

انفجار الدرب الاحمر

حادث الحسين

ارهابى الدرب الأحمر




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