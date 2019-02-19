لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر

يقدم اليوم السابع لقرائه تغطية كاملة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر الذى نتج عن ضربة استباقية للأمن أسفرت عن مقتل الإرهابى الحسن عبد الله بأحد العبوات الناسفة التى كانت بحوزته واستشهاد أمينى شرطة
التفاصيل الكاملة لحادث منطقة الحسين.. يقظة الأمن تحبط مخطط إرهابى الدرب الأحمر.. رجال الداخلية تتبعوه بعد رصده بحادث مسجد الاستقامة.. الإرهابى فجر نفسه بعد حصاره..ومصادر: ضربة استباقية لرؤوس الإرهاب..فيديو وصور
كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور
ننشر التقرير الطبى لإحدى مصابات حادث الدرب الأحمر الإرهابى
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"اليوم السابع" ينشر أول صور لموقع تفجير إهاربى الدرب الأحمر
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