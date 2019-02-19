لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر

يقدم اليوم السابع لقرائه تغطية كاملة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر الذى نتج عن ضربة استباقية للأمن أسفرت عن مقتل الإرهابى الحسن عبد الله بأحد العبوات الناسفة التى كانت بحوزته واستشهاد أمينى شرطة