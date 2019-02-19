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لتقنين أوضاع الباعة.. تعرف على الأماكن المخصصة لمشروع شارع 306 بالجيزة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:30 ص
لتقنين أوضاع الباعة.. تعرف على الأماكن المخصصة لمشروع شارع 306 بالجيزة مشروع شارع 306 لتشغيل الشباب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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خصصت محافظة الجيزة عدة مناطق بالمحافظة لإنشاء شارع 306 التابع لصندوق تحيا مصر، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه مع الصندوق، لتوفير فرص عمل للشباب وتقنين أوضاع الباعة فى الشوارع.
 
وعلم "اليوم السابع"، أن من بين المناطق التى تم تخصيصها وسيتم العمل بها قريبا، أحد الشوارع بحى الدقى والقريبة من نادى الصيد، وهى إحدى المناطق الراقية بمحافظة الجيزة، كما تم تخصيص أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم، بحى العمرانية ، القريبة من ديوان عام المحافظة.
 
وقال اللواء أحمد راشد إن مشروع «شارع 306» يستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك الوحدات بشكل حضاري.
 
 وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف من التعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء شارع 306 بالعديد من مواقع الجيزة لوضع حلول جذرية لمشكلة الباعة الجائلين وإشغال الطرق، مؤكدا إلى أن باب التقديم مفتوح للشباب على الموقع الخاص بمشروع "306"، أنه سيتم الاختيار وفقًا للمعايير والشروط التي حددها الصندوق.
 

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