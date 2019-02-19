لأول مرة قادة دول الاتحاد الأوروبى يلتقون نظرائهم العرب بشرم الشيخ.. فيديو

لأول مرة قادة دول #الاتحاد_الأوروبي 🇪🇺 يلتقون قادة دول جامعة الدول العربية @arableague_gs ، وذلك في #شرم_الشيخ ، #مصر . الرئيس المصري @AlsisiOfficial يترأس القمة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك @eucopresident . القمة تهدف لتعزيز العلاقات وتوحيد القوى لمواجهة التحديات المشتركة pic.twitter.com/1SSpv1yl3D

فى تجمع يحدث للمرة الأولى، حيث يلتقى قادة دول الاتحاد الأوروبى مع قادة دول جامعة الدول العربية وذلك في شرم الشيخ، ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، تهدف القمة لتعزيز العلاقات وتوحيد القوى لمواجهة التحديات المشتركة، حسبما أورد مقر الاتحاد الأوربى بمصر على حسابه موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت فى بيان رسمى لها أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك فى أعمال القمة العربية الأوربية "الأولى "- التى ستعقد يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين القادمين، بمدينه شرم الشيخ، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، قد اتفقا فى السابع عشر من فبراير العام الماضى "2018" على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد القمة العربية- الأوروبية الأولى، خلال العام الجارى "2019 "- والتى حدد بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبى بأن يكون موعدها يومى 24 و25 فبراير الجارى.

وتتناول القمة سياسة الهجرة واللجوء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والتعاون الأوروبى- الأفريقى المشترك.