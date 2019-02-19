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لأول مرة قادة دول الاتحاد الأوروبى يلتقون نظرائهم العرب بشرم الشيخ.. فيديو

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:12 م
لأول مرة قادة دول الاتحاد الأوروبى يلتقون نظرائهم العرب بشرم الشيخ.. فيديو السيسى وميركل
إيمان حنا
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السيسى يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

قمة شرم

السيسى

قادة أوربا

جامعة الدول العربية

ميركل




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