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كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:50 م
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو حادث الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
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يرصد الفيديو التالى جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب، من خلال التصدي للإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، ومقتل 16 إرهابيا فيا العريش، حيث تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع "10" منهم .

 

 بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش" ، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ، مما أسفر عن مصرع  "6" منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة .

 

 

 

 


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