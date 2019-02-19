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عايز تعمل بلاغ لبمباحث الانترنت.. اعرف الخطوات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:40 ص
عايز تعمل بلاغ لبمباحث الانترنت.. اعرف الخطوات وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تقع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بديوان عام وزارة الداخلية، في التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.

ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.


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