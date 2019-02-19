ضبط مصنع أطباق ملامين بالدقهلية يستخدم مواد مسرطنة ممنوع تداولها

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية بإشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبرئاسة الشربينى متولى المدير العام بالرقابة التجارية، وأحمد محروس وأحمد هشام، والدكتور أحمد رزق خضير مفتشى الرقابة التجارية، وجمال الغندور المسئول الإعلامى لمديرية التموين، من ضبط مصنع ينتج أطباق ملامين من مواد محظورة.

وتوجهت الحملة لقرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 2936 جنح طلخا لسنة 2019 ضد المسئول "داود.ا.م" صاحب مصنع ملامين فى حيازته 37 شيكارة بودرة كبس "يوريا فورما هيد" بإجمالى 875 كجم، والمحظورة استخدامها فى صناعة أدوات المائدة، وتم مصادرة 50 طبق مائدة ملامين مصنعة من مادة اليوريا السامة المسرطنة، وتم التحفظ عليها لحين قرار النيابة العامة.











