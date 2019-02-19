video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى العمرانية يزيل عقارين مخالفين ويغلق مركزا للدروس الخصوصية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:50 م
صور.. حى العمرانية يزيل عقارين مخالفين ويغلق مركزا للدروس الخصوصية اغلق مركز للدروس الخصوصية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

شن حي العمرانية بالجيزة، برئاسة اللواء خالد عصر، عددا من الحملات لرفع الإشغالات والمخالفات والتعديات التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق المواطنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن البدء فى إزالة عقار مخالف فى شارع عبد الخالق وهبى من المريوطية، وكذلك إزالة لعقار مخالف بشارع سيف الجابري من المريوطية.

كما تم التحفظ على 8 توك توك من مجمع المدارس مستشفى الصدر، والتحفظ على 5 توك توك من شارع نصر الدين فيصل هرم، وتم رفع اشغالات شارع مجمع المدارس، ورفع الحواجز الحديديه من شارع مدينه النصر من الثلاثيني وشارع المدينه المنوره من شارع التلاتيني.

كما تم غلق وتشميع والتحفظ على جميع محتويات سنتر للدروس الخصوصية بالعقار 12 شارع فاطمة رشدي من الهرم.

وتمت إزالة إشغالات وتعديات لمقهى الجزيرة بشارع عثمان محرم لتعديه على أملاك الدولة، وإيداعهم بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رفع السيارات المتهالكة بشارع اليابان لاستكمال أعمال التطوير الجارية به، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية والمهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحي و معتز مسعود مدير اشغالات العمرانية وعبد المنعم عبد الصمد مدير متابعة العمرانية ومجموعة كبيرة من رجال الاشغالات والمتابعة بالحي وشرطة المرافق بحي العمرانية تحت اشراف المقدم احمد الدسوقي قائد شرطة المرافق بحي العمرانية والنقيب محمود عبد المنعم من شرطة المرافق بحي العمرانية.

 

IMG-20190219-WA0163
thumbnail (1)
عقار مخالف
 
thumbnail (2)
عقار مخالف
 
thumbnail (3)
thumbnail
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة توافق على مخطط إنشاء منطقة صناعية بحلوان توفر 25 ألف فرصة عمل

محافظ الجيزة يطرح مشروعات الجراجات متعددة الطوابق ومعالجة المياه على مستثمر المحافظة

محافظ القاهرة: محطات مترو هارون وألف مسكن ونادى الشمس ستنقل مليون راكب يوميا

الجيزة

اخبار الجيزة

العمرانية

الإشغالات




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة