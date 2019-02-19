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صور.. تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر بمسقط رأسه بالشرقية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:18 م
صور.. تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر بمسقط رأسه بالشرقية جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر
الشرقية- فتحية الديب
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في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة شيع منذ قليل، المئات من أهالي عزبة السلطان خضر التابعة لقرية حانوت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، جنازة "محمد خالد محمد متولي" الذى استشهد أثناء مطاردته للعناصر الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر بحي الحسين.

وتقدم الجنازة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، وقيادات المديرية وضباط مركز شرطة كفر صقر، وأهالي وأقارب الشهيد.

وحضر الجثمان ملفوف بالعلم المصري وتم تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد العارف، وردد المشاركون في الجنازة هتافات منها "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله"، وطالب الأهالي بالقصاص من الإرهابين والخونة.

وكان 3 من رجال الشرطة قد استشهدوا أمس أثناء مطاردة إرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، فيما أصيب عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أثناء الإنفجار.

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (1)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (2)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (3)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (4)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (5)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (6)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (7)
 

 

جنازة أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر (8)
 

 

 

 

 


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