شاهد.. شلالات البرازيل تتسبب فى هروب مشجعين من مباراة كرة قدم

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه فى حدث لم يسبق له مثيل فى ملعب لكرة القدم، أدت عاصفة القرن التى هبت فى البرازيل إلى غمور مدرجات الملعب بالمياه وكأنها شلالات وذلك قبل المباراة بين فيتوريا دا كونكيستا وباهيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الحاضرين قام بتصوير ما حدث من اندفاع المياه وكأنها شلالات فى المدرج، وبدأ الجمهور فى الهروب من المدرجات، وعلى الرغم من هذا لم يتم إيقاف المباراة، ولكن تأجلت البداية فقط لفترة قصيرة، وأخيرا فاز فريق باهيا 3-1.

وكانت العاصفة القوية التى ضربت مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، والتى أسفرت عن مصرع 6 أشخاص على الأقل، أطلق عليها "عاصفة القرن"

وأمرت السلطات البرازيلية المواطنين بالبقاء فى منازلهم حتى انتهاء الطقس السيء الذى تشهده المدينة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات من هبوب المزيد من العواصف خلال الأيام القليلة المقبلة.