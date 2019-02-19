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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-2-2019

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:32 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-2-2019 الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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شهد سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 19-2-2019، حيث بلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع، وهو السعر الذى شكل ثباتا عن سعر إغلاق أمس الاثنين.
 
 
وفى عدد البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى فى تعاملات منتصف الأسبوع المصرفى للبنوك والمصارف، كالتالى:
 

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.66  جنيه للشراء
4.70  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.66  جنيه للشراء
4.69 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67  جنيه للشراء
4.69  جنيه للبيع
 

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.59  جنيه للشراء
4.73  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.63  جنيه للشراء
4.68   جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.64  جنيه للشراء
4.69  جنيه للبيع
 
 
 
 

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