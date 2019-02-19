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ستاندرد اند بورز تتوقع انخفاض الليرة التركية حتى 2022

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:16 م
ستاندرد اند بورز تتوقع انخفاض الليرة التركية حتى 2022 الليرة التركية
لندن (رويترز)
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 تتوقع وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز جلوبال انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا القادمة.

 

وقال مكسيم رابنيكوف المحلل لدى ستاندرد اند بورز خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022".

 

وأضاف ماجار كيومديان محلل قطاع البنوك أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو ثمانية بالمئة قرب نهاية العام، على الرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20 بالمئة.

 

 

 


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