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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:30 م
خالد صلاح
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"رى الفيوم": تطهير 521 كيلو متر طولى لـ104 مجرى مائى بأبحر وترع المحافظة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:02 م
"رى الفيوم": تطهير 521 كيلو متر طولى لـ104 مجرى مائى بأبحر وترع المحافظة تطهير الترع - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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شنت مديرية الرى بمحافظة الفيوم، حملات لتطهير الترع والأبحر بالمحافظة بطول 520،565 كم طولى، بمختلف إدارات الرى بالفيوم، لـ 104 مجرى مائى بواقع 55 حالة بطول 184،150 كم طولى بدائرة رى شرق الفيوم، 22 حالة بطول 105،166 كم طولى لعدد 22 حالة بدائرة رى غرب، 14 حالة بطول 108،86 كم طولى بدائرة صرف شرق الفيوم ، 13 حالة بطول 122،48 كم طولى بدائرة صرف غرب الفيوم .

وصرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه فى دائرة رى شرق تم تطهير سحارة الزاوية العمومى وتطهير تغطية بحر دسيا وتطهير أسفل كوبرى البحارى وأعمال خلف البدالة وكتلة بحر جرفس وتجريف بحر سنورس العمومى وأحواض محطة بحر سيلا العمومى وتغطية سنورس الغربى وعين السيليين السياحية على بحر سنهور وأسفل الكبارى بسيلا وتغطية بحر أبجيج وطبهار وبحر المعصرة وأسفل كبارى بحر مطرطارس الغربى، وإلقاء الأحجار لجسر بحر يوسف وتطهير أبو جنشو بالعجميين وتطهير أسفل كوبرى الشيخ سالم والسنترال والعدوة الجديد، وفم بحر مطر طارس وكوبرى المطافى حوتجريف حوض المص لمحطة البطس.

وفى دائرة رى غرب، تم تجريف كتلة البرمكى وتطهير أسفل كبارى بحر عروس وتجريف بحر قارون وأمام وخلف هدارات بحر الغرق والتغطيات بدائرة الإدارة وتجريف بحر خور العبد.

وفى قطاع الصرف لإدارتى شرق وغرب الفيوم، تم تطهير أسفل مصارف ابو دنقاش والمندرة والبطس والغرق والبرنس وخورشيد رحيم وخور النصرانى وترميم جسر مصرف المشرك.

 



 

 


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