روسيا: دعوة ترامب الجيش الفنزويلى لمساندة المعارضة ابتزاز

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجيش الفنزويلى بتأييد المعارضة التى يقودها خوان جوايدو يُعد ابتزازًا.

وقال ترامب، أمس الاثنين، خلال كلمة ألقاها فى جامعة فلوريدا الدولية، أن الجيش الفنزويلى إما يؤيد المعارضة ويسمح بدخول قافلة إنسانية ويتم العفو عنه، أو "يخسر كل شيء".

وردًا على ذلك، قالت زاخاروفا -فى تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية- "الابتزاز كوسيلة لعودة الديمقراطية إلى الشعب الفنزويلى".

يذكر أن جوايدو نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد فى 23 يناير الماضى، واعترفت به الولايات المتحدة رئيسًا لفنزويلا، واتبعت مجموعة دول ليما ومنظمة الدول الأمريكية ودول آخرى النهج ذاته.