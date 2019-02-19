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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:59 م
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و22% من طلاب مصر مصابون بالمرض..

رئيس التأمين الصحى: يوم الكشف عن الأنيميا في المدارس يوم رياضى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:43 م
رئيس التأمين الصحى: يوم الكشف عن الأنيميا في المدارس يوم رياضى الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه تم التنبيه على إدارات المدارس التي يتم فيها الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المرحلة الابتدائية، بأن يكون يوما رياضيا للطلاب للعمل على سرعة الانتهاء من كافة المحافظات التي دخلت ضمن المرحلة الأولي التي من المقرر الانتهاء منها نهاية فبراير الجاري.

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى خلال جولتها لتفقد أعمال حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة لطلاب المدارس بمشاركة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم العمل على تزويد الأجهزة والفرق الطبية لسرعة تحقيق المستهدف، مشيرة إلى أن الجرعة الاسترشادية للكشف عن الانيميا التى أجرتها الهيئة على الطلاب بلغت 22% من الطلاب.

وتابعت "عبد الحميد"، أن نستهدف تخريج جيل صحيح للمجتمع، والقضاء على العادات غير الصحية والغذائية من خلال حملات التوعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.

 

 


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