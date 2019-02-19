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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:34 م
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حمدان بن راشد يتيح لطفل الإعلان عن صاحب أفضل مبادرة حكومية ذكية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:07 م
حمدان بن راشد يتيح لطفل الإعلان عن صاحب أفضل مبادرة حكومية ذكية أثناء اعلان الطفل للنتيجة
كتب خالد إبراهيم
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لفتة إنسانية، قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، وذلك خلال حفل "ملتقى حمدان" الذى نظمه مركز "نموذج دبى" التابع للأمانة العامة اليوم.

حمدان بن راشد، قام باختيار طفل لم يتعد الـ 10 سنوات، لإعلان فوز صاحب أفضل مبادرة حكومية، والتى كان يتنافس عليها 8 مبادرات حكومية .

 
أثناء اعلان الطفل للنتيجة
أثناء اعلان الطفل للنتيجة

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حمدان يقدم الطفل
حمدان يقدم الطفل

 

وأعلن الطفل بعد تصفيق من الحضور وإشادة بتلك اللفتة، عن فوز مركز الشرطة الذكي التابعة لـ شرطة دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018.

وقامت لجنة تحكيم رفيعة المستوى بمراجعة وتقييم العروض التقديمية مباشرة خلال "ملتقى حمدان". وضمت اللجنة نخبة من الخبراء

 


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