"تويتر" تعتزم فرض قيود على حملات الدعاية السياسية قبل انتخابات برلمان أوروبا

بروكسل (أ ش أ)

أعلنت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم فرض قيود جديدة على إعلانات الحملات السياسية، وذلك قبيل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى القادمة المزمع إجراؤها فى الفترة من 23-26 مايو المقبل.

وذكرت مجلة "بولتيكو" فى نسختها الأوروبية- أن "تويتر" بصدد توسيع السياسة المطبقة حاليا فى الولايات المتحدة، من أجل منع الكيانات غير الأوروبية من الانخراط فى دعاية سياسية على منصتها تتعلق بالانتخابات الأوروبية القادمة.

وأصدرت "تويتر" بيانا قالت فيه إنها "مستعدة للاضطلاع بدورها فى تعزيز الوصول إلى خطاب ديمقراطى سليم".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجوجل وتويتر، تتعرض لعملية مراقبة دقيقة من جانب المفوضية الأوروبية، من أجل المساعدة فى منع التدخل الأجنبى، لا سيما من جانب روسيا، فى الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها فى مايو القادم، فيما أعلنت جوجل وفيسبوك بالفعل عن خططهما فى جعل الدعاية السياسية أكثر شفافية.