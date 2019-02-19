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تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:00 ص
تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة وزيرى الصحة والتربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أطلقت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة، مبادرة المسح القومى لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، اليوم السابع" يقدم فى 19 معلومة أبرز ضوابط المبادرة.

 

1ـ بدأت المرحلة الأولى منذ السبت وتستمر حتى آخر فبراير الجارى.

2ـ تبدأ الثانية من يوم 1 إلى 20 مارس

3ـ المرحلة الثالثة تبدأ فى 21 مارس إلى 10 إبريل 2019.

4ـ أعمال الحملة تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة.

5ـ تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.

6ـ الكشف يتم بموجب موافقة كتابية من ولي أمر الطالب وصورة من شهادة الميلاد.

7ـ عدم موافقة ولى الأمر على الفحص لا تعنى عدم إعفاء الطالب من الفحص.

8ـ  حالة الرفض يتوجب على ولى الأمر إخضاع ابنه لهذه الفحوص في أحد المستشفيات الحكومية.

9ـ حملة شبيهة مصغرة أجريت على نحو 500 طالب فى ديسمبر الماضي وأشارت النتائج إلى وجود مشكلات تتعلق بالسمنة والأنيميا.

10ـ  المرحلة الأولي تتم في 11 محافظة هي: الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ودمياط والقليوبية والجيزة والفيوم وأسيوط وبور سيعد وجنوب سيناء وقنا، بإجمالي نحو خمسة ملايين طالب وطالبة في خمسة آلاف مدرسة.

11ـ تضم المرحلة الثانية 11 محافظة هي القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، بإجمالي ثلاثة ملايين و979 ألف طالب.

12ـ المرحلة الثالثة فتضم خمس محافظات هي الغربية والدقهلية والشرقية والمنيا والوادي الجديد وتضم 2،5 مليون طالب.

13ـ يوم الفحص فى المدرسة هو يوم رياضي لجميع الطلاب وتزويدهم بالتوعية الصحية والغذائية اللازمة.

14ـ  الأنشطة التربوية والإذاعة المدرسية تدور حول المبادرة وأهمية الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحيح، وذلك لضمان نجاح المبادرة.

15ـ المبادرة تنفذ ضمن حملة "100 مليون صحة".

16ـ من يثبت إصابته يتم تحويله إلى إحدى عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية بالمجان.

17ـ سيجري التنسيق في شأن الأطفال المتسربين من المدارس لإيجاد سبل لإخضاعهم للكشف ذاته.

18ـ التحذر  من حملات التشويه والتشكيك وإطلاق الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي عادة ترتبط بكل المشروعات القومية الكبرى.

19ـ تضافر جهود الوزارات المعنية والمدارس وأولياء الأمور لإنجاح المبادرة القومية.


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