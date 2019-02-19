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تطوير وتجميل ميدان صيدناوى ومدخل قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:20 ص
تطوير وتجميل ميدان صيدناوى ومدخل قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا تطوير مداخل محافظة المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إنه تم الانتهاء من أعمال تجميل مدخل وبوابات قرية بنى أحمد الغربية بطريق مصر أسوان الزراعى، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ضمن خطة المركز لتجميل وتزيين المداخل الرئيسية للمركز والقرى التابعة له.

كما أنهت الوحدة المحلية أعمال تطوير ميدان صيدناوى بحى وسط المدينة، من خلال تضافر الجهود بين حى وسط كممثل للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الجمعيات والمؤسسات المدنية

وأضاف رئيس المركز، أن أعمال التجميل والنظافة تأتى تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتجميل الميادين والمداخل الرئيسية للمراكز والقرى والاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات، والإصلاح والصيانة لمعدات الوحدات المحلية بشكل دورى ومستمر، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات من جانبى الطريق من اجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمراكز وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

 


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