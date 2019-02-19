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تجديد حبس 4"شواذ" 15 يوما ضبطوا برأس البر أثناء ممارستهم الجنس مرتدين ملابس نسائية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:04 ص
تجديد حبس 4"شواذ" 15 يوما ضبطوا برأس البر أثناء ممارستهم الجنس مرتدين ملابس نسائية حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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قرر المستشار جمال حتة المحامي العام لنيابات دمياط تجديد حبس 4 متهمين بممارسة الشذوذ بمدينة رأس البر 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكان ضباط مباحث رأس البر بالتنسيق مع مباحث الآداب قد تمكنوا من القبض على شبكة "شواذ" برأس البر يقومون بتنظيم حفلة جنسية بمناسبة عيد الفلانتين بإحدى شقق المنطقة الأولى بمدينة رأس البر. 
 
وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر والمقدم كريم عتلم رئيس قسم مكافحة الآداب بقيام عدد من "المثليين" باتخاذ إحدى شقق المنطقة الأولى بمدينة رأس البر وكرا لممارسة أعمالهم المنافية للآداب. 
 
وتم إخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن  دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط الذين أمرا بتوجيه حملة لضبط المتهمين وبتقنيين الإجراءات تمكن رجال مباحث رأس البر من ضبط 4 شباب يمارسون الفجور وهم "رضا. د" ومقيم بالإسكندرية، و"السيد. م"و"عبد الرحمن. ش"،" محمد. ع" وضبط المتهمين يرتدون ملابس نسائية كما تم ضبط مستحضرات تجميل. 
 
وتم تحرير محضر حمل رقم 1691 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2019. 
 

 

 


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