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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:20 م
خالد صلاح
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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:00 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية البورصة المصرية
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.420 مليار جنيه.
 
      
وبلغ حجم التداول على الأسهم 268 مليون ورقة مالية بقيمة 962 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.55%، والعرب على 10.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 81.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 12.95 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2445 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 19079 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
 

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