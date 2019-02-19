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تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء لـ5 مارس المقبل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:14 م
تأجيل محاكمة 555 متهمًا بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء لـ5 مارس المقبل محكمة - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة المنعقدة طرة تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137 عسكرية المعروفة بقضية الكيانات التكفيرية بسيناء، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، لجلسة 5 مارس المقبل .

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا فى وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكرى تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

 

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


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