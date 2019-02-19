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بناءا على وصيته.. الشمامسة يطوفون بجثمان القمص صليب متى فى محيط الكنيسة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:26 م
بناءا على وصيته.. الشمامسة يطوفون بجثمان القمص صليب متى فى محيط الكنيسة جنازة القمص صليب متى
سارة علام
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طاف الشمامسة وشعب كنيسة مارجرجس بشبرا حول الكنيسة، حاملين جثمان القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للأقباط، حيث أوصى القمص بألا يفارق جسده وروحه تلك الكنيسة أبدًا، وأن يطوف جسده بالشوارع المحيطة بها حيث خدم وتربى، فيما ضربت الكشافة طبول الكنيسة فى وداع القمص الراحل، وحتى أوصلته للمقبرة الملحقة بالكنيسة.
 
سمحت الكنيسة، بإلقاء نظرة الوداع على جسد القمص الراحل المسجى مساء أمس ليودعه شعب الكنيسة وفقا للطقس القبطى، فيما ترأس الأنبا مكاري الأسقف العام بشبرا صلوات الجنازة على روح القمص الراحل الحادية عشر ظهر غدًا الثلاثاء، فى كنيسة مارجرجس الجيوشى أيضا.
 
تتلقى أسرة القمص الراحل العزاء، مساء الثلاثاء والأربعاء، بقاعة ملحقة بكنيسة مارجرجس الجيوشى.
 
القمص صليب متى ساويرس، كان عضوا بالمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس المنتهية ولايته، وقد خدم كراعي لكنيسة مارجرجس بشبرا، وكذلك أسس جمعية خيرية لخدمة أبناء المنطقة من المسلمين والأقباط.
 
جنازة القمص صليب متى (1)
 

 

جنازة القمص صليب متى (2)
 

 

جنازة القمص صليب متى (3)
 

 

جنازة القمص صليب متى (4)
 

 

جنازة القمص صليب متى (5)
 

 

جنازة القمص صليب متى (6)
 

 

جنازة القمص صليب متى (7)
 

 

جنازة القمص صليب متى (8)
 

 

جنازة القمص صليب متى (9)
 

 

جنازة القمص صليب متى (10)
 

 

جنازة القمص صليب متى (11)
 

 

جنازة القمص صليب متى (12)
 

 

جنازة القمص صليب متى (13)
 

 

جنازة القمص صليب متى (14)
 

 

جنازة القمص صليب متى (15)
 

 

جنازة القمص صليب متى (16)
 

 

جنازة القمص صليب متى (17)
 

 

جنازة القمص صليب متى (18)
 

 

جنازة القمص صليب متى (19)
 

 

جنازة القمص صليب متى (20)
 

 

جنازة القمص صليب متى (21)
 

 

جنازة القمص صليب متى (22)
 

 

جنازة القمص صليب متى (23)
 
 
  
 
 

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صليب متى ساويرس

جنازة صليب متى ساويرس

عضو المجلس الملى




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