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بسام عزام عقب توليه سكرتير عام سوهاج: بابى مفتوح للجميع لخدمة المواطنين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 م
بسام عزام عقب توليه سكرتير عام سوهاج: بابى مفتوح للجميع لخدمة المواطنين الدكتور بسام أحمد أحمد عزام السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج
كتب عمرو خلف
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قال الدكتور بسام أحمد أحمد عزام  السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، عقب توليه المنصب فى الحركة الأخيرة، إن بابه مفتوح للجميع دون استثناءات لأحد وذلك لخدمة المواطنين جميعا.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المراكز بالمحافظة، خاصة أن محافظة سوهاج تعد أحد أهم المحافظات فى مصر فى مختلف المجالات سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة.

وأكد الدكتور بسام، أنه سيركز على عدد من الملفات التى تخدم المواطن بشكل مباشر ومنها ملفات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والنظافة ومشاكل المزارعين فى التموين والزراعة .

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر حركة تغييرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافطات، والدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة، للعمل فى المناصب القيادية بالمحليات.

وكان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، كرم الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا فى الفيوم، باعتباره من المختارين لأفضل رؤساء المدن نظرًا لجهوده فى رفع مستوى العمل والأداء بمركز ومدينة اطسا خلال الفترة الماضية، كما قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم السابق بمنح الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا شهادة تقدير، نظرا لما قام به مع كافة رؤساء الوحدات والأجهزة التنفيذية باطسا من دور ومجهود متميز فى إنجاح الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الخطة الموضوعة من رئاسة المدينة والتى نفذتها جميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية باطسا وأسفرت عن فوز اطسا بالمركز الأول بين مدن المحافظة بالنسبة لعدد الذين أدلوا بأصواتهم فى هذه الانتخابات وبلغ عددهم 161 ألف ناخب وهو أعلى رقم على مستوى المحافظة .

وأهدى رئيس مركز ومدينة اطسا هذا التكريم إلى أعضاء الجهاز التنفيذى بالمركز ورؤساء الوحدات ومديرى الإدارات الخدمية وكافة رموز العائلات ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وجميع مواطنى اطسا مركز ومدينة والقوة الأمنية بالمركز والمدينة وقياداتها الأمنية .


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