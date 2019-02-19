الهجرة تطلق اليوم احتفالية "إحياء الجذور" لجاليات دول أرمينيا وقبرص واليونان

كتب محمود راغب

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا، احتفالية "إحياء الجذور"، بمشاركة الجاليات من الدول أرمينيا وقبرص واليونان، ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.



وستشهد الاحتفالية تكريم والاحتفاء بعدد من ذوى القدرات الخاصة من جاليات دول (أرمينيا - قبرص - اليونان)، ضمن فعاليات الملتقى.



يذكر أن مبادرة "إحياء الجذور" أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليونانى والقبرصى، للاحتفاء بجالياتهم التى كانت وما زالت تعيش بمصر.



وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت يوم الجمعة الماضى، فى فعاليات افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.



يذكر أن ملتقى "أولادنا" تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى 22 فبراير بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعى.