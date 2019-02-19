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المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى بطريق الإسماعيلية الصحراوى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى بطريق الإسماعيلية الصحراوى حواجز حديدية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حواجز حديدية بمحيط أعمال تطوير وتوسعة لطريق الإسماعيلية الصحراوى تقاطع سعد الدين الشاذلى، وحتى مناطق التعمير بطول 5 كيلو منعا للزحام فى أعمال تستمر لمدة 4 أشهر، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات

وستكون تلك اﻷعمال استقطاع عرض حارة مرورية من الجزيرة الوسطى، وإضافتها للاتجاه القادم من القاهرة اتجاه الإسماعيلية ليصبح عرض الطريق بعد تنفيذ الأعمال 5 حارات مرورية، كما سيتم خلال الأعمال استحداث 4 حارات مرورية من الأراضى الصحراوية المتاخمة للاتجاه القادم من الإسماعيلية اتجاه القاهرة بحارة تضاف للطريق الرئيسى فى هذا لاتجاه وعدد 3 حارات طريق خدمة مستحدث فى ذات الاتجاه.

يشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ تلك الأعمال ليتم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة حتى الإسماعيلية لتأمين المعدات القائمة على تنفيذها، وستكون اﻷعمال لمدة 4 أشهر وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، وفواصل حركة".

 


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