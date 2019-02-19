القومى للإعاقة يتواصل مع قطاع حقوق الإنسان فى واقعة حبس سيدة لطفلين داخل عشة فراخ

كتب محمود راغب

تواصل المجلس القومي لشئون الإعاقة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بشأن "واقعة حبس إمرأة لأبناء زوجها من ذوي الإعاقة داخل عشة فراخ بدون طعام"، لإتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ وذلك في إطار حرص المجلس الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المجلس القومى للإعاقة ، فى بيان له ، أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أفاد بأنه تم تحرير محضر رقم (٢٠١٦/٣٠٤) إداري قسم شرطة غرب النوبارية ضد الزوجة، وقررت النيابة العامة حبسها ٤ أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات بعد إعترافها بأنها قامت بحبسهما لقضاء حاجتهما (لا إرادياً) وأيضاً لعدم رغبتها في تواجدهما بالمسكن لعدم قدرتها على رعايتهما، وبعرض المتهمة على محكمة وادي النطرون الجزئية قررت حبسها ١٥ يوماً احتياطياً .

كما أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في رده على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأنه تم إيداع الطفلين الذي لم يتجاوز عمرهما ١٦ عاماً بإحدى مؤسسات الرعاية والتنمية المجتمعية .