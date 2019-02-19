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العثور على جثة مجهولة بالمحلة والمباحث تكثف جهودها لتحديد هويتها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:09 ص
العثور على جثة مجهولة بالمحلة والمباحث تكثف جهودها لتحديد هويتها جثة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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عثر أحد المواطنين على جثة مجهولة الهويه لشاب فى العقد الثانى من العمر، بدائرة قسم أول المحلة، وتم نقله لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الثاني من العمر، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد هيثم الشامى رئيس مباحث قسم أول المحلة، لتحديد هوية المتوفي وظروف وملابسات الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


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