الطب الشرعى: تشريح أشلاء إرهابى الدرب الأحمر .. وأسرته لم تحضر للمصلحة

كتب إبراهيم قاسم

انتهى الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى فى تشريح أشلاء الإرهابى أبو الحسن عبد الله منفذ حادث الدرب الأحمر والذى أسفر عن استشهاد ضابط وشرطيين وإصابة آخرين.

وكشفت مصادر طبية بمصلحة الطب الشرعى، بأن دار التشريح استقبلت مساء أمس جثة الإرهابى عبارة عن أشلاء داخل أكياس بلاستكية وتم أخذ منها عينات لتحليلها وإجراء فحص تحليل الـ"DNA" لها، تمهيدا لإعداد تقرير الطب الشرعى عن أسباب الوفاة.

وأوضحت المصادر، بأن جثة الإرهابى تم حفظها فى ثلاجة المشرحة لحين صدور قرار من النيابة العامة باتخاذ قرار بشأنها .

وذكرت المصادر بأن أسرة الإرهابى لم تظهر فى المصلحة منذ إحضار الجثة ولم يحضر أحد منهم .