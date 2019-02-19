السفارة السعودية بالقاهرة تدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى

كتبت ريهام عبد الله

أدانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، حادث الدرب الأحمر الإرهابى، والذى أسفر عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الأعمال الإرهابية والتى وصفتها بالآثمة.

وقدمت السفارة العزاء والمواساة لذوى الشهداء، وللحكومة والشعب المصرى، وأعربت عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



السفارة السعودية

وفى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضباطين.