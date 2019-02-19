video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:52 ص
الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة المتهم
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
داهم قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرتي أمن المنوفية وكفر الشيخ ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.
 
وفى سياق ذى صلة أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفرالشيخ، قيام أحد الأشخاص "تاجر"، مُقيم بدائرة المركز "سبق اتهامه فى عدد من القضايا" بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته (3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة -  خزينة  آلية - 127 طلقة مختفلة الأعيرة - تمثال "يُشتبه فى أثريته" مجموعة من العدد والأدوات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بمحيط الأندية الرياضية

سلاح

اسلحة غير مرخصة

الداخلية

حملات امنية




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة