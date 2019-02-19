الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة

كتب محمود عبد الراضي

داهم قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرتي أمن المنوفية وكفر الشيخ ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وفى سياق ذى صلة أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفرالشيخ، قيام أحد الأشخاص "تاجر"، مُقيم بدائرة المركز "سبق اتهامه فى عدد من القضايا" بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته (3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة - خزينة آلية - 127 طلقة مختفلة الأعيرة - تمثال "يُشتبه فى أثريته" مجموعة من العدد والأدوات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).