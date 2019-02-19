video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الحسن عبد الله".. قصة إرهابى سلم عقله للمتطرفين فرحل للجحيم أشلاءً

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:02 ص
"الحسن عبد الله".. قصة إرهابى سلم عقله للمتطرفين فرحل للجحيم أشلاءً الحسن عبد الله الإرهابى منفذ عملية تفجير الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

"الحسن عبد الله" شاب لم يتخطى عمره السابعة والثلاثون، ذهب لطريق اللاعودة، عندما قرر أن يسلم عقله للجماعات الإرهابية والمتطرفة، الذين أقنعوه بأن الطريق للجنة يجب أن يكون بإراقة مزيد من الدماء.

الشاب  أسمر الملامح نحيف، أقنعه الإرهابيون بأنه على موعد مع الجنة لدى نجاحه في استهداف قوة أمنية تؤدى واجبها المقدس بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة يوم الجمعة الماضية.

وفي الوقت الذى كان فيه المسلمون يستعدون لأداء صلاة الجمعة بالوضوء، كان "الحسن" يجهز عبوة بدائية الصنع ليستهدف بها رجال الشرطة المرابطين بمحيط المسجد يحرسون الركع السجود.

"الحسن"  فشل في تنفيذ العملية الإرهابية وهرب من مكان الحادث بعد إلقاء عبوة بدائية الصنع على قوة أمنية، وهرب من مكان لآخر وصولاً لحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، لالتقاط الأنفاس والتجهيز لعملية إرهابية أكبر بواسطة عبوات ناسفة كانت بحوزته.

لم يدري الإرهابي أن أعين الشرطة كانت له بالمرصاد، حيث نجح رجال الأمن في تحديد مكان اختبائه وإيفاد مأمورية أمنية نجحت في مداهمته، فانفجرت به إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، ليذهب إلى الحجيم، ويتحول جسده لأشلاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى.. ويؤكد: الإسلام برىء من كل هذه الأعمال الإجرامية

لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

نائب مستشفى الحسين: المصابون فى حادث انفجار الدرب الأحمر حالاتهم مستقرة

ننشر التقرير الطبى لإحدى مصابات حادث الدرب الأحمر الإرهابى

"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول صورة لـ"الحسن عبد الله" إرهابى الدرب الأحمر

هاشتاج الدرب الأحمر يتصدر تويتر ومستخدمو الموقع يدينون الحادث الإرهابى

خبراء المفرقعات يمشطون محيط منطقة الحادث الإرهابى بـ "الدرب الأحمر"

الارهاب

الدرب الاحمر

الداخلية

يقظة رجال الامن

انتحاري

الامن الوطني

الحسن عبد الله

ارهابي الدرب الأحمر

الحسين

مسجد الاستقامة

استشهاد




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة