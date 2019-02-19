البحرين: القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات مصدرها إيران

المنامة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالمملكة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.