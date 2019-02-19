ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 5 قطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% رابحا عدد 34.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5220.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحا عدد 39.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5461.12 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.53% رابحا عدد 25.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4782.77 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 169 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون دينار كويتى عبر 5713 صفقة.

وقفزت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، وقطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.52%، تليه الإثمار بنسبة 8.48%، ثم رمال بنسبة 8.05%، فيما تصدر سهم "أركان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.99% ثم بيت المصالح بنسبة 8.04%، ثم إيفا بنسبة 8%.