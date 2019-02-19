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"اتصالات البرلمان" تحذر من نشر البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:00 ص
"اتصالات البرلمان" تحذر من نشر البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان
كتب أمين صالح
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قال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن وجود قوانين منظمة لآلية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أمر هام للغاية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت فى إتخاذ إجراءات لحماية المواطنين من أضرار مواقع التواصل الاجتماعى، يأتى فى مقدمتها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى أصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث.

وأضاف زيدان فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وهو قانون هام للغاية، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن الاستخدام الآمن لمواقع التواصل وتقوم بدورها فى تحذير المواطنين من الاستخدام السيء لموقع الفيس بوك.

وشدد زيدان على ضرورة عدم نشر البيانات الشخصية بشكل مبالغ فيه عبر منصات التواصل، بالإضافة إلى الابتعاد عن نشر الصور أو الفيديوهات الخاصة حتى لا يتم انتهاك حياة المواطنين والتحول إلى استخدام أفضل لهذه المنصات كما طالب بالابتعاد عن حروب الهاشتجات أو الحروب النفسية عبر الفيسبوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان البريطانى أن إيميلات "فيس بوك" الداخلية التى راجعتها أظهرت أن منصة التواصل الاجتماعى انتهكت عن عمد ومعرفة قوانين المنافسة وخصوصية البيانات.


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