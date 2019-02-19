إيناس عبد الدايم: 11 مليون جنيه تكلفة إنشاء قصر ثقافة الرديسية بإدفو

أسوان - ندى سليم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن افتتاح قصر ثقافة الرديسية بمركز إدفو يأتى فى إطار سلسلة البرامج التى تقوم بها الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان أسوان عاصمة للشباب العربى والإفريقى لعام 2019، مؤكدة أن تكلفة المبنى بلغت 11 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته 1480 م2 ويتكون من طابقين بهما مسرح يسع 145 كرسى ومكتبتين إحداهما عامة والأخرى للطفل.

وأشارت وزيرة الثقافة، فى بيان لها، إلى أن قصر الثقافة يحتوى على قاعات لأنشطة المرأة والندوات والمرسم ومعارض للحرف التراثية والبيئية، بالإضافة إلى ناد لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن غرف للملابس والمكاتب الإدارية، موجهة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المسابقات الأدبية والفنية من أجل تحفيز وتشجيع النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم ورعايتهم بالشكل الأمثل ليكون قصر الثقافة مركزا للإشعاع التنويرى والفنى لخدمة أبناء مدينة الرديسية والقرى المجاورة بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم واهتمامها الكبير بدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الشباب الإفريقى سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة أو بإطلاق العديد من الأنشطة والفاعليات والتى يأتى على رأسها حالة الزخم الفنى والثقافى الكبيرة التى تحتضنها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حاليا للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل، مؤكداً أن ذلك يعكس الدور الرائد للثقافة والفنون باعتبارها القوى الناعمة لمصر ونافذة التواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى.