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إزالة تعديات على أراضى الدولة بمراكز البحيرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:46 م
إزالة تعديات على أراضى الدولة بمراكز البحيرة حملة إزالة - صورة أرشيفية
الأمير نصرى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء المدن بضرورة الاستمرار فى شن الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والباعة الجائلين والفروشات التى تشغل الطريق العام وتعيق حركة المواطنين والسيارات، والتأكد من عدم معاودتها مرة أخرى، لإعادة الانضباط على مستوى محافظة البحيرة.

 

وبناءً على ذلك تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية من التصدى لحالة تعدى بناء بدون ترخيص داخل حيز عمرانى على مساحة 40 مترًا مربعًا بقرية بويط.

 

كما نفذت الوحدة المحليه لمركز ومدينه دمنهور قرار لبناء مخالف بمنطقة محور أحمد الليثى بجوار قاعة الماظة، حيث تم فك شدة خشبية على مساحة 200متر بنطاق قرية إفلاقة، كما شنت حملة إزالة مكبره بقرية سنهور عبارة تندات صاج وبلدورات خرسانية وأكشاك، وتنفيذ 20 قرارًا على مساحة 1180م.

 

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برفع عدد 168 حالة إشغال متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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