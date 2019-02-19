إخلاء سبيل 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل ببنها بكفالة مالية

القليوبية - نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، إخلاء سبيل 5 أشخاص، بكفالة مالية قدرها 3 ألاف جنيه، لكلا واحدا منهم، وذالك لضبطهم أثناء التنقيب عن أثار بمنزل بمدينة بنها.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد احمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، يفيد بأنه تلقى بلاغا من الأهالى، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب على آثار بدائرة القسم.

بانتقال الرائد أحمد سامى رئيس المباحث، تبين قيام "ع. ع" 22 سنة، شريك بشركه حلويات، بالتنقيب عن الآثار بمنزل والده "ع. ا"، بمساعدة كلا من "س. ع" 44 سنه، مقاول، و"ج. ا" 46 سنه، موظف، و"خ. ا" 53 سنة، موظف، و "ع.م" 50 سنه، بالمعاش، وتبين وجود حفرة على مساحة 140 سم وعمقها 10متر، تم التحفظ على المعدات المستخدمة فى الحفر، وهى عبارة عن ماتور مياه، وغطاس مياه، وبعض معدات الحفر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 820 جنح قسم ثان بنها.